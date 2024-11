Letícia Spiller admite ménage com mulher e diz querer com dois homens

Letícia Spiller, 51, revelou que já fez ménage à trois com uma mulher e um homem, mas, agora, só quer com homens.

O que aconteceu

Spiller disse não ser muito adepta de sexo grupal e que seu máximo foi com três pessoas, incluindo ela. "Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora", declarou durante participação no Lady Night.

Atriz admitiu ser adepta da masturbação. "Sim, bastante... nem todo dia, mas toda semana". Ainda, contou que consegue ter vários orgasmos na mesma transa. "Várias vezes... tipo, às vezes até três, quatro, depende de quanto tempo durar [a transa]."