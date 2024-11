Spiller conta que incentiva o ex Marcello Novaes a namorar suas amigas

Leticia Spiller, 51, abriu o jogo sobre sua relação com o ex Marcello Novaes, 62.

O que aconteceu

Tudo começou quando Tata perguntou o que Letícia faria caso uma amiga contasse que ficou com o seu marido. Ela, então, afirmou que, hoje em dia, viraria as costas e iria embora. "Deixava os dois felizes".

De acordo com Spiller, o ator já se envolveu com Claudia Raia, 57. Além disso, a atriz refez o giro que virou meme durante participação no programa Mais Você (Globo), e passou pelo detector de mentira. Ela respondeu se já traiu, falou sobre sua carreira e entrou fez as brincadeiras do programa com a apresentadora. O programa foi exibido na quinta-feira (7), no Multishow.