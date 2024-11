'Garota do Momento': Beto muda a vida de Beatriz após oferta suja de vilã

Preocupado com que Bia seja abandonada novamente, Juliano (Fábio Assunção) apelará para Raimundo (Danton Mello). No entanto, nem mesmo o pai do mocinho conseguirá controlar o rapaz.

Após Beatriz ser alvo de racismo em uma das lojas da Perfumaria Carioca, Beto escreverá uma matéria no jornal para ajudar a jovem. Ao ler a publicação, Juliano ficará furioso, enquanto a mocinha se sentirá grata e perceberá que está apaixonada pelo jornalista.

Como forma de proteger sua neta, Maristela oferecerá dinheiro para que Beatriz se afaste de Beto. Ao descobrir sobre a atitude, o rapaz ficará desacreditado com tamanha sujeira no capítulo que vai ao ar na quinta-feira (14).

Enquanto a Perfumaria Carioca sofrerá um grande boicote, o mocinho terá uma ideia de tornar a protagonista garota-propaganda da marca. Vendo uma possibilidade de limpar a imagem de sua empresa, Juliano adorará a ideia, mas Beatriz desejará distância da família do vilão. No entanto, a tendência é que a personagem aceite e se torne a nova cara da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.