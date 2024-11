A Fazenda: enquete UOL atualizada tem reviravolta em favorito a sair

A sétima roça de A Fazenda 16 promete mexer com o reality show da Record na noite desta quinta-feira (7). Gui Vieira, Flor Fernandez e Zé Love disputam a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

Na parcial feita ao meio-dia, Gui apareceu como favorito para permanecer no jogo. Ele somou 40,05% da preferência do público, com vantagem confortável em relação aos adversários.

Disputa apertada entre dois nomes. Flor apareceu como a segunda opções dos votantes, com 31,32%. Ela mudou o panorama do início do dia quando era a preferida para ser eliminada.