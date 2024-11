Osmar faz confissão que deixará Madalena devastada em 'Volta Por Cima'

No capítulo de "Volta Por Cima" (Globo) desta próxima terça-feira (5), Osmar (Milhem Cortaz) deixará Madalena (Jéssica Ellen) arrasada com confissão.

O que vai acontecer

Desconfiada de que o tio roubou o bilhete premiado, Madá será direta e questionará se Osmar pegou algo que era de seu pai. Torcendo para que a sobrinha não tenha descoberto nada, o pilantra se fará de sonso. "Não, tô aqui pensando do que você pode estar falando? Alguma camisa? Não peguei, não. Não tem nada no meu armário...".