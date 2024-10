Sandy explica por que interrompeu férias para assumir programa no Multishow

Sandy, 41, explicou por que decidiu interromper a pausa que planejava fazer na carreira para assumir o comando de um novo programa no Multishow.

O que aconteceu

A cantora gostou tanto do formato da atração que optou por abrir uma brecha em suas 'férias prolongadas'. "Fiz planos pra um período sabático e ainda considero que estou nele. Mas abri uma exceção, porque o convite do Multishow foi irrecusável", revelou ela, em entrevista à coluna de Zean Bravo no jornal Extra.

Sandy afirmou ter se identificado profundamente com a premissa do projeto. "Apresentar uma série musical entrelaçada com boas histórias tem tudo a ver comigo! Me senti desafiada e ao mesmo tempo com muita vontade. Estou muito animada com o projeto. Agora é segurar a ansiedade para a estreia, em 2025."