Após matar charada, Roxelle realiza seu maior sonho em 'Volta por Cima'

Roxelle (Isadora Cruz) foi escorraçada por Chico (Amaury Lorenzo) em 'Volta por Cima' (Globo) e fez a fila andar. Ela agora está vivendo um affair inusitado com Sebastian (Fábio Lago), mas promete continuar fazendo um inferno na vida de seu ex-amante.

O que vai acontecer

A loira vai flagrar Madá (Jessica Ellen) no maior clima de romance com Jão (Fabrício Boliveira) e fará de tudo para que Chico saiba disso para que o filho de Moreira (Tonico Pereira) esqueça a ex de uma vez por todas.

Roxelle também fará questão de 'fazer ciúmes' em Chico ao mostrar que está com Sebastian. O ex-amante da moça cairá facilmente no jogo dela e afirmará que gostaria de ficar com as duas mulheres de sua vida: Roxelle e Madá.