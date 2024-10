Viih Tube e Eliezer lamentam morte de gato da família: 'Era nosso filho'

Tube explicou que fará o possível para preservar as recordações do gato, que está com a família desde que se mudaram para uma mansão em São Paulo. "Deixarei fotos para Lua também lembrar de você, ela amava o 'minhau'", contou.

Viih Tube lamenta morte de gato Imagem: Reprodução/Instagram

Eliezer expressou sua dor com a perda e postou um vídeo do gato deitado na cama com o casal. "Meu pequeno se foi, não consigo nem colocar em palavras o que estou sentindo. Ele nos escolheu como família e me escolheu como dono, pai", lamentou Eliezer.

O ex-BBB também desabafou ao lembrar sua rotina de cuidados com o gato. "Ele se foi e agora ficou a saudade e lembranças do meu casca de bala. Vai com Deus!", escreveu o influenciador nos stories do Instagram.