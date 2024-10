Leão: 'Premiado' por ser filho de Faustão, João Silva encanta com programa

O que chama a atenção é que em nenhum momento ele tenta ser o pai dele, que tinha muitas marcas e jeito próprio de falar Leão Lobo

João ganhou um bom patrocínio da Bombril — que virou quase um quadro dentro do programa — uma "herança" de carreira, diz Leão. "É evidente que é um prêmio por ele ser filho do Faustão, que vendia muito. É uma herança bacana que ele herdou do pai, e ele faz muito bem o merchandising do produto".

João Vicente comenta amizade com Chay Suede

Convidado no De Frente com Blogueirinha, João Vicente de Castro contou sobre como "guardou uma mágoa" de Chay Suede.

Segundo o artista, os dois estavam em uma premiação da GQ quando ele recebeu uma "cara feia" de Chay. Depois, ficou sabendo que o colega estava chateado por ter brigado com a esposa instantes antes de receber seu prêmio. Hoje, os dois são amigos.