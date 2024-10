Ator de 'Travessia' estreia no kart após influência do filho de 8 anos

Rômulo Estrela, ator de "Travessia" (TV Globo), realizou sua estreia nas pistas de kart.

O que aconteceu

O ator afirmou ter descoberto a nova paixão de maneira inesperada. "O kart entrou na minha vida através do meu filho de 8 anos. Levei ele para brincar e aprender em um lugar seguro e acabei me apaixonando porque é uma coisa que eu gosto desde criança. Mas nunca tinha tido a oportunidade de estar em um kart e me divertir devido ao meu trabalho", disse. Ele participou da 59ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que aconteceu no Kartódromo Internacional de Birigui (SP).

O kart, no entanto, não deve manter Rômulo longe da atuação. Ele se prepara para o lançamento de seu novo filme, "Perfekta: uma aventura da escola de gênios", no dia 17 de outubro. Trata-se de uma obra infanto juvenil, no qual ele interpretará o cientista Édison Thomas.