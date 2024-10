João Silva exibe coleção de itens raros de Faustão: 'Só tem aqui em casa'

João Silva, 20, exibiu uma série de itens raros e exclusivos que seu pai, Fausto Silva, 74, coleciona na casa da família.

O que aconteceu

Entre as 'joias' mostradas por ele, estão um capacete de corrida de Ayrton Senna, um 'aviãozinho' feito por Silvio Santos no 60º aniversário de seu programa, uma luva de Vítor Belfort, 47, e uma bola de basquete usada por Oscar Schmidt, 66. "Só tem aqui em casa", brincou o rapaz, ao exibir a coleção em um vídeo no Instagram.

João destacou também um par de chuteiras autografadas por Rogério Ceni, 51, e dadas a Faustão como presente de aniversário. "Este par de chuteiras do Rogério foi usado em um jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, no Estádio do Morumbi, em abril de 2013. Com elas, ele marcou o 111º de sua carreira", comentou o apresentador da Band.