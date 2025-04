Até que enfim: Edson decide agir para ajudar o filho em 'Volta por Cima'

No mesmo capítulo: Chico promete ajudar Cacá. Violeta cuida de seu neto, e Osmar questiona a esposa sobre Cacá. Rodolfo pede para Roxelle ajudá-lo a se entender com Gerson. Gerson tenta se aliar a um antigo membro da cúpula.

Chico sugere que Cacá peça a ajuda de Osmar. Chega o dia do casamento de Sidney e Cida. Violeta sai com o neto, e Cacá procura Osmar. Gerson exige que Roxelle mude sua roupa para sair com ele. Cida chega para o casamento com Sidney.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.