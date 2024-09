Atriz de 'Elite' diz que viveu affair com Neymar: 'Ele é engraçado'

Atriz mexicana Danna Paola, 29, revelou ter vivido um affair com Neymar, 32, anos atrás.

O que aconteceu

A estrela da série "Elite" (Netflix) fez a revelação no programa La Revuelta, da TV espanhola. O episódio foi exibido nesta quarta-feira (25) e o trecho viralizou nas redes sociais.

A famosa comentou sobre ter se relacionado com atletas. "Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado [Alex Hoyer], mas não é minha praia. Já estive com jogadores, não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muitas boas, mas nada sério", ressaltou.