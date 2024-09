Ex-BBB é criticada ao mostrar abdômen para ter alunas: 'Com lipo até eu'

Mesmo com os cuidados, Jéssica sofreu com gordura localizada e decidiu fazer lipoaspiração no culote. "Sempre gostei do meu corpo porque sempre cuidei e treinei muito. Mesmo assim, chegou um momento que a gordura localizada não era eliminada. Para eu ter aquele abdômen do 'antes', eu precisava cuidar 100% da minha alimentação e não furar nunca no treino. Hoje em dia, eu quero tomar uns vinhos no final de semana, comer um bolo de milho da mamis poderosa e não me sentir culpada por não treinar todos os dias. Foi quando eu decidi fazer a lipo onde mais me incomodava: culote".

A ex-BBB decidiu fazer a lipo e colocar gordura no glúteo, por ter uma "entrada" na região, também conhecida como depressão trocantérica. "Resolvi fazer a lipo e colocar gordura no glúteo para preencher a entrada que com exercício físico resolve um pouco, mas no meu caso não era suficiente. Moral da história! Não existe lipo bariátrica, remédio, anabolizantes e atalhos que mantém a estética do corpo. Nada disso funciona sem treino e alimentação saudável"