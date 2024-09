Morre a coreógrafa Carlota Portella, aos 74 anos

Colegas como Carlinhos de Jesus lamentaram a morte da artista. "LUTO NA DANÇA!!! Meu coração está triste pois partiu Carlota Portella, uma das maiores representatividades da Dança no Brasil!

Vai com Deus minha amiga, Papai do Céu te receba com muita luz enquanto aqui todos nós dançaremos sempre em tua homenagem e respeito!", escreveu o dançarino.

Fátima Bernardes também lamentou a morte. "Que triste! Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para as aulas de dança em 2013. "

O último post de Carlota foi feito em 15 de agosto, relembrando a coreografia feita por ela para a abertura do Fantástico, em 1983.