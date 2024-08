Marquezine lamenta síndrome do impostor: 'Menosprezar minhas conquistas'

Bruna Marquezine fez um balanço sobre trajetória em seus 29 anos de vida e admitiu "menosprezar" as próprias conquistas.

O que aconteceu

A atriz explicou que tem dificuldades em celebrar seu próprio reconhecimento. "(...) Tenho a tendência de menosprezar todas as minhas conquistas, de achar que eu sempre preciso fazer algo mais relevante e me importar muito com uma validação externa, que normalmente é muito dura, né?", em entrevista à Vogue.

Com o passar dos anos, ela vem conseguindo controlar o sentimento com mais facilidade, mas ainda enfrenta desafios. "É um exercício diário ser mais generosa comigo mesma. Tem muita comparação. Tem sempre alguém mais novo que você acha mais interessante, mais talentoso, conquistando algo maior... Eu hoje tento me acolher mais e, aí, quando eu faço isso, eu penso que eu pego muito no meu pé, porque eu conquistei coisa à beça. Então, eu estou tentando muito falar: 'Eu sou uma ótima atriz, eu sou merecedora de tudo. Eu conquistei isso tudo. Nada disso foi sorte'".