'Coisa mais linda': influenciadora mostra casamento indiano de R$ 3,2 bi

A influenciadora norte-americana Julia Hackman Chafe, que é especializada em pedras preciosas, conseguiu um convite para o luxuoso casamento dos bilionários indianos Anant Ambani e Radhika Merchant. A festa custou cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões).

O que aconteceu

Celebração acontece na Índia. Os eventos começaram em março com uma festa de gala de três dias para 1,5 mil convidados no estado de Gujarat e terminam amanhã. Ontem, a festa foi no interior do Jio World Convention Center, em Mumbai.

Voo de última hora. Em seu Instagram, ela está mostrando todos os passos no evento —desde o voo que pegou de última hora até vídeos de "arrume-se comigo" para a cerimônia. Julia também mostrou alguns famosos no evento, como John Cena e Nick Jonas.