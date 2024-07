Quem é Luna Bella, influencer que gravou vídeo pornô no metrô do México

Luna Bella, 32, ganhou fama nas redes sociais depois de ser flagrada gravando um vídeo pornográfico dentro do metrô da Cidade do México.

Nas imagens, ela aparece mantendo relações sexuais com dois homens: um deles com uniforme policial e outro com roupas casuais, como se fosse um passageiro. Outras pessoas, que pareciam não ter sido avisadas sobre a gravação explícita, também estão no vagão durante a produção, que durou cerca de cinco minutos, segundo o site El Universal.

Jorge López, um dos atores que contracenou com Luna no metrô mexicano, afirmou que a produção foi feita já perto da meia-noite e que todos os presentes no vagão eram, na verdade, figurantes levados por eles até o local.