Aline Campos empina o bumbum ao posar de biquíni em praia do Rio

Aline Campos, 36, empinou o bumbum ao posar de biquíni em praia do Rio de Janeiro e fazer declaração para a cidade carioca.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a atriz e apresentadora posou para uma série de fotos de biquíni. Nas imagens, ela apareceu com uma roupa de praia marrom e fez poses sensuais.

Deitada no mar e empinando o bumbum. Com os cliques sensuais, foi possível ver a barriga sarada e as pernas torneadas de Aline.