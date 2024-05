Maitê Proença conta sobre compra de vibrador em sex shop: 'Não ia dar!'

Maitê Proença, 66, contou sobre uma compra errada de um vibrador ao entrar em uma loja de sex shop. A atriz confessou que não ia dar para usar aquele item.

O que aconteceu

A atriz falou da inesperada ida a um sex shop no programa Que História É Essa, Porchat? (GNT) desta terça-feira (28). Ela afirmou que não costuma frequentar as lojas no Brasil, pois sente vergonha. No entanto, em uma viagem ao exterior, anos atrás, ela foi em uma grande loja.

"Tinha de tudo! Bonecas infláveis, roupa de enfermeira, calcinha rendada com buraquinho no meio... aquilo intimida um pouco, aquela quantidade de coisa", disse.