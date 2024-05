Simone tem casa em Orlando com 6 quartos e piscina com borda infinita

Simone Mendes, 40, tem uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, com seis quartos e piscina com borda transparente e também infinita.

Cômodos da casa da sertaneja. Localizado no condomínio Bella Collina, o imóvel tem seis quartos, com duas suítes desse total, churrasqueira, academia, piscina com borda transparente, lareira e quatro vagas na garagem.

Além disso, o imóvel da família de Simone tem um escritório e uma adega iluminada com acabamentos de acrílico e metal.