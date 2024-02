Filho de Chorão diz ter caído em golpe, e ex-integrantes do CBJR rebatem

Alexandre e sua defesa agora alegam que foram alvos de golpe por uma pessoa que se passou por membro da Peanuts. Os defensores de Alexandre informam no comunicado que registraram Boletim de Ocorrência sobre o ocorrido e que também teriam pedido a invalidação do documento logo que souberam que essa pessoa não tinha autorização para firmar contratos.

No contato com a reportagem, a defesa do herdeiro de Chorão enfatiza que os direitos da marca Charlie Brown foram conquistados junto ao Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) sem qualquer relação com o documento alvo de contestação pela defesa dos ex-integrantes da banda.

Leia na íntegra o comunicado de Alexandre Abrão:

Comunicado de Alexandre Abrão representado pela advogada Carolina Mansinho Galdino "A acusação de falsificação não se sustenta, o que já é de conhecimento do Thiago e Marcão, haja vista eles já terem levado esse mesmo tema em processo anterior e no qual não obtiveram êxito. Sobre o documento citado, fui procurado pelos representantes da empresa que se apresentou como representante da Peanuts no Brasil, propondo um acordo de coexistência. Após algumas tratativas, o acordo foi firmado com, até então, quem acreditava ser a representante da Peanuts. No acordo, tanto o CBJR quanto a Turma do Snoopy conviveriam em harmonia.

Contudo, posteriormente fui procurado por 'novos' representantes da Peanuts que informaram desconhecer o acordo de coexistência firmado. Ao tomar ciência do golpe, imediatamente notifiquei extrajudicialmente a empresa para apresentar (i) todo o histórico sobre a negociação, tratativas e/ou acordos prévios à assinatura dos documentos, contendo todas a mensagens e endereços eletrônicos dos representantes da empresa Peanuts autorizando o acordo e (ii) que se abstivessem de realizar qualquer diligência em meu e em nome da Green Goes.

Em resposta, a empresa informou que obteve os documentos de uma terceira pessoa e que tal pessoa não estava respondendo para que pudesse comprovar a veracidade. Nesse mesmo momento, percebendo o ocorrido, pedi desistência de todos os processos no INPI em que o documento havia sido juntado, a restituição de todos os gastos e custas (que foi devolvido pela empresa) e, importante frisar, registrei o devido Boletim de Ocorrência contra a empresa que havia me contatado a fim de resguardar direitos. Possuo todos os documentos para comprovar esses fatos caso necessário.