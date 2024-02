Ex-músicos do Charlie Brown Jr acusam filho de Chorão de fraudar assinatura

No processo, a defesa do herdeiro de Chorão destacou a decisão do Inpi.

"O Inpi passou a entender, com razão, pela possibilidade de coexistência entre a marca 'Charlie Brown Jr.'e a obra intitulada 'A Turma do Charlie Brown', considerando, sobretudo, que é impossível identificar a aludida obra em face dos serviços reivindicados pelas marcas 'Charlie Brown Jr.'sendo estas, portanto, insuscetíveis de causar confusão ou associação com a obra de Charles M. Schulz, de modo que não há se falar em infração ao inciso 18 do art. 124 da LPI", apresentou o jurídico de Alexandre Abrão no processo judicial.

"Dizendo de outro modo: muito antes da assinatura do contrato em comento, os Requerentes já tinham em curso o pedido de registro da marca 'Charlie Brown Jr.', tendo os registros nº 913395870 e nº 913395803 sido depositados em 15/09/2017. Ou seja, quase 4 (quatro) anos antes, de maneira que o uso da marca e as ações públicas em prol de sua proteção já eram evidentes e notórias", acrescentou.

Em fevereiro do ano passado, a Peanuts protocolou no Inpi pedido de nulidade do registro envolvendo a utilização da marca Charlie Brown no Brasil.

Músicos e filho de Chorão rivalizam por direitos do nome da banda em shows