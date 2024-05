Christian Chávez quase desistiu de papel em 'Rebelde': 'Achei uma porcaria'

Christian Chávez, 40, contou ter desdenhado do convite para viver Giovanni na novela mexicana "Rebelde" (2004-2006) antes do início das gravações.

O que aconteceu

Christian foi escalado para "Rebelde" depois de ser premiado por sua atuação em outra trama teen, "Clase 406" (2002-2003). "Ganhei um prêmio como ator revelação e fiquei [deslumbrado]. Aí Pedro Damián [produtor de ambas novelas] me procurou e me convidou para estar no seu projeto seguinte, que era 'Rebelde'. Ele falou que haveria canto, dança, e pensei: 'Ótimo! Quero participar'", recordou ele, em entrevista ao podcast PodPah.

No entanto, ele ficou decepcionado ao ver que seu personagem tinha pouco destaque em "Rebelde Way" (2002-2003), novela argentina na qual "Rebelde" se baseou. "No começo, não gostei muito do personagem. Meu outro personagem [em 'Clase 406'] era maravilhoso, muito intenso, e eu achava o Giovanni muito 'cinza' [sem graça]. Quando comecei a ler os roteiros [dos capítulos] da versão argentina, pensei: 'Acabo de ganhar um prêmio e querem me dar esta merda?' [risos]"