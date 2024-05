Juliette aconselha ex-BBBs sobre oportunidades: 'Fama não é suficiente'

Após ex-participantes do BBB 24 (Globo) desabafarem sobre falta de oportunidades de trabalho, Juliette contou para a Quem como enxerga a situação dos ex-BBBs atualmente.

O que aconteceu

A artista relembrou seu pós-reality como a grande campeã. "Acho que são momentos diferentes, circunstâncias diferentes e eu não estava preparada para tudo isso que me aconteceu positivamente. Então, se as circunstâncias fossem as atuais, ia ter que lidar com isso também".

Juliette alertou que o melhor caminho é se adaptar a realidade, em meio as mudanças contratuais. "Não sei como foram os contratos, não sei de que forma foram feitos, mas acho que as circunstâncias ditam as suas ações. Você tem que lidar com elas da melhor forma possível. Se você usar o seu potencial, tanto intelectual, quanto de carisma, você consegue tirar o melhor proveito disso".