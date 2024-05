Após levar surra, Deodora faz ameaça contra Zefa: 'Vou enterrar viva'

A dona do cabaré faz uma ameaça contra Zefa Leonel. "Eu vou enterrar Zefa Leonel viva. Depois tu pode fazer o que quiser com a filha dela", afirma.

Marcelo Gouveia ficará chocado com as fortes palavras da cúmplice. Ainda assim, ele não hesita em firmar a parceria com a mulher.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.