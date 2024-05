K-pop: Alienígenas cheias de hits, aespa brilha em 'Armageddon'

Escrita por Kenzie (falarei mais da produtora que entrega muitos hits) e produzida por DEM JOINTZ, a música é a cara do grupo; desconstruída, esquisita, com momentos feitos para as vocalistas brilharem e com batidas que ficam na cabeça.

Além de ser genuinamente boa, a música ainda conta com um MV divertido, com toques de humor que humanizam e aproximam um grupo que desde o seu debut é muito conectado ao conceito de membros feitos via AI (inteligência artificial), as naevis, que explicam o lore (história) do grupo. Verdade seja dita, quase ninguém entende o objetivo de tudo aquilo, inclusive as próprias integrantes e provavelmente nem a SM. Por isso "Supernova" é um acerto ainda maior. Elas são alienígenas com poderes, mas também são engraçadas e atrapalhadas.

Mulheres dominando as produções e letras do disco

Outro ponto interessante na construção de "Armageddon" é perceber a presença cada vez maior de mulheres produtoras e letristas nos créditos das músicas. O disco possui dez faixas e pouco mais de trinta minutos de duração. Nele temos duas produtoras que já são bem estabelecidas na indústria: a sul-coreana Kenzie e a sueca Moa Anna (Cazzi Opeia).

Kenzie já trabalha para a SM há mais de duas décadas, tendo créditos inclusive em música das S.E.S (primeira geração do k-pop). A mão dela já produziu hits para praticamente todos os grupos da empresa e, mais uma vez, ela brilha em "Supernova".

Já Cazzi Opeia, trabalhou anteriormente com o grupo no disco "Drama", lançado ano passado na faixa "Hot air baloon", além de ter créditos em muitos singles de grupos bem sucedidos como BTS, TXT, TWICE, Stray Kids, NCT Dream e ENHYPEN.