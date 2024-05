Ex-BBB Kerline é confundida com Karoline Lima: 'Não voltar com Militão'

Em meio à nova confusão envolvendo Karoline Lima e Éder Militão, a ex-BBB Kerline diz que foi confundida com a influenciadora digital.

O que aconteceu

A ex-participante do reality da Globo diz que foi parada na rua. "Umas três tiazinhas me pararam falando para eu não voltar com o Militão", escreveu ela em seu perfil no X, o antigo Twitter.

Os internautas fizeram piada da situação: "Bati o olho na mensagem e achei que era a Karol mesmo", "Escute as senhorinhas, Ker" e "A única coisa que vocês têm em comum é que ambas são cearenses" foram alguns dos comentários no post.