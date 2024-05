Novo pretendente surge na vida de Leda em 'Família É Tudo'; saiba que será

O pretendente é o hippie Bráulio (Rodrigo Candelot). Os dois serão surpreendido por Lulu (Cris Vianna) que fará de tudo para atrapalhar o momento especial do casal.

Braúlio deixa as mulheres surpresas ao fazer um convite inesperado. Ele chama as duas para uma festa onde pessoas com desejos reprimidos tentam se libertar.

Bráulio (Rodrigo Candelot), Leda (Grace Gianoukas) e Lulu (Cris Vianna) em 'Família É Tudo' Imagem: Divulgação

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.