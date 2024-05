José Augusto defende Buba de transfobia e fãs comemoram: 'Maravilhoso'

O médico explicou para o pai que Buba é uma mulher. "Buba é uma mulher como qualquer outra", afirmou.

Por causa da discussão entre José Augusto e Zé Inocêncio, "Renascer" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Zé Augusto maravilhoso", elogiou uma telespectadora. "O Zé Augusto é o maior Inocêncio vivo", afirmou outro.

O público se mostrou do lado do namorado de Buba. "Zé Augusto defendendo a mulher dele e ainda por cima jogando as verdades na cara do velho que ninguém tem coragem de falar. Que sabor!", comemorou uma fã. "Santinha estaria orgulhosa de Zé Augusto e extremamente decepcionada com o Inocêncio", opinou uma segunda.

Santinha estaria orgulhosa de Zé augusto e extremamente decepcionada com o inocencio #renascer pic.twitter.com/SIGr89MJxL -- Yasmin (@Yaya__SG) May 28, 2024

Bah, Zé Inocêncio quis bancar o soberano falando que a Buba é a errada e Zé Augusto meteu o sarrafo, deixou claro o pai relapso que teve, desmontou o véio #Renascer pic.twitter.com/EbSfIFbGem -- (@amiabitt) May 28, 2024