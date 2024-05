Como José Duboc foi de entregador de comida à revelação da TV em 'Renascer'

Du (José Duboc) em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Depois de um tempo, ele foi surpreendido por uma mensagem que dizia que ele foi selecionado para fazer um teste. "Estava no Méier trabalhando como motouber. Deixei tudo e fui para casa... No total, fiz três testes [em casa] e um no Projac. Era tudo muito novo. Sou uma pessoa tímida, mas encarei tudo de uma forma que me agradou."

Os testes do primeiro personagem não deram certo, mas, em seguida, recebeu uma nova chance e foi selecionado para "Renascer". Esse "sim" mudou a vida de Zé Duboc em pouco tempo. Ele trabalhou no restaurante até dezembro do ano passado, poucas semanas antes de estreia da novela, no dia 22 de janeiro. "Tudo muito recente. Tudo acontecendo rápido. Estou focado para aprender e ter mais entendimento do que está acontecendo."

Na conversa com Splash, ele lembrou como era sua rotina antes de "Renascer". "Gostava do trabalho [no restaurante] porque fazia bastante coisa. Não gosto de ficar parado. Eu saía do restaurante deles, em Vargem Pequena, onde a comida era pesada, tinha todo um controle de qualidade. Pegava essa comida e levava ao Projac. Ali, montava as comidas e fazia as entregas. Pegava uma bicicleta elétrica e ia pelos estúdios fazer entrega para todo mundo. Pisei em mais lugares [da Globo] sendo entregador do que como ator. Pisei em vários cantinhos".

Carioca, surfista...

Natural do Rio de Janeiro, José vive pertinho dos estúdios da Globo, localizado em Curicica, na Zona Oeste. O carioca gosta de praticar esportes, como o surfe, e de música. "Meu quarto é como um estúdio", diz ele, que se define uma pessoa ligada à família e à arte.