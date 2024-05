Após armação de Deodora, Zefa Leonel termina casamento em 'No Rancho Fundo'

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andrea Beltrão) põe um fim em seu casamento com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) após armação de Deodora (Debora Bloch).

O que vai acontecer

Depois de levar uma surra da mãe de Quinota (Larissa Bocchino), a dona do cabaré se mostra decidida a acabar com o casamento da rival com Tico Leonel. Para isso, ela contará com a ajuda de Marcelo Gouveia (José Loreto).