Maria Gadú diz que maturidade ajudou lidar com pressão da fama: 'Deu medo'

Ela, inclusive, se intitula a "pior pessoa para usar redes sociais". "Ainda acho que eu não consegui fazer esse drop de que a vida social existe online. Pra mim, eu tô aqui, tô fazendo show, tô feliz. Meu celular eu não sei onde tá. Teoricamente, eu precisaria estar cuidando mais dessa parte, mas acho que as pessoas já entenderam que eu sou muito ruim nisso. E aí não cobram também."

Maria Gadú se apresenta no Nômade Festival, neste domingo (26), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Gadú também não dá atenção aos haters. "Muitas vezes eu nem leio. Ou quando eu leio, eu respondo rindo. Falo: 'Moço, o senhor é muito engraçado'. Porque é cada coisa hilária. A não ser quando são declarações criminosas, aí eu vou lá e falo: 'Olha, isso é crime que você tá falando'. Mas, normalmente, ou eu tô lendo um livro e vivendo a vida."

Maria Gadú não aceita a pressão do mercado para estar lançando novas canções. "Tenho tantos anos de carreira e três discos. Não sou aquela pessoa que cede mentalmente a essa pressão. Eu gosto de fazer as coisas com muita paciência, sou uma pessoa lenta. Então, se o mercado um dia me pressionou, eu fico pressionando sozinha. Eu não tenho isso não."

Show de Maria Gadú no Nômade Festival Imagem: Nômade Festival/ Rafael Strabelli

Nômade Festival representa diversidade para a artista: "Adoro esse festival, acho que ele traz uma diversidade justa pro Brasil que a gente tem. São muitos estilos musicais, muitos sons que todas as gerações têm produzido ao longo de anos. Eu gosto muito dessa nova onda de vários festivais pelo Brasil. O festival é o símbolo da diversidade, o símbolo de deixar as coisas acessíveis."