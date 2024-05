Leci, Nando Reis e Alceu Valença roubam a cena no 1º dia de Nômade Festival

Convidados especiais: Filho de Nando Reis, Sebastião Reis, também marcou presença no Nômade Festival para cantar. Outra atração da apresentação foi Arnaldo Antunes para interpretar em parceria o hit "Não Vou Me Adaptar", entre outras letras.

Muito bom estar neste parque onde estive tantas vezes com meus filhos. Parque Villa-Lobos, Festival Nômade e meu amigo Nando Reis, isso aqui está bom demais.

Arnaldo Antunes

"Elon Musk, vai pra marte": De BH para São Paulo, FBC agitou a tarde dos fãs de música brasileira com diversas sonoridades. No papo com a apresentadora Titi Müller, ele não ficou em cima do muro para mandar o dono do X (antigo Twitter) para o espaço.

Com certeza, eu ejetaria os bilionários. Ei, Elon Musk, vai pra marte logo você. Acredito que a solidariedade é a palavra-chave para o futuro de todos nós.

FBC

Alceu Valença se apresenta no Nômade Festival, no sábado (25), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Chuva de hits de Alceu Valença: quando os ponteiros dos termômetros apontavam 14°C, ninguém conseguiu cruzar os braços já Alceu Valença subiu ao palco. Ele trouxe a sua vasta cartela de músicas para fazer os fãs paulistas de música popular brasileira saírem do chão e ganhou coro ao entoar os hits "Bobo da corte", "Anunciação", "Eu Vou Fazer Você Voar".