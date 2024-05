Leci Brandão comemora volta aos palcos após internação: 'Sou muito forte'

Leci Brandão, 79, é uma das atrações do Nômade Festival, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, neste final de semana. A artista faz o seu segundo show após internação em janeiro passado em virtude de problemas vasculares.

Estou muito ansiosa para cantar. Esse é um dos primeiros shows depois da minha internação. Estou de idade, sim, mas sou muito forte. Muito axé para nosso dia no Nômade. - Leci Brandão

O que ela disse

A proposta para se apresentar na 5ª edição do festival que valoriza a música brasileira foi aceita de imediato pela artista. "Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom poder cantar para quem ama as nossas raízes. Vai ser um grande show. Estou ansiosa."