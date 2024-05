Defante tira tapa-olho e surge pela 1ª vez após cirurgia: '5 meses tapando'

Mas no final do ano passado, eu decidi fazer porque estava gradativamente piorando. Foi tranquilo, eu achei que ia ser traumático, mas foi tranquilo.

Diogo Defante

Ele conta que tinha inchaços recorrentes. "Deu umas complicações. Mais pra frente eu vou contar com detalhes."

Defante fez o "chá de revelação" do novo visual em uma live no Instagram, que durou horas e viralizou. "Foi uma live entre aspas, porque eu tinha gravado 6 horas direto e aquilo era um material bruto de uma gravação. Então, eu tava assistindo a live, vendo o chat e tava dando vários problemas técnicos... Só que a galera tava rindo muito. Acabou ficando mais engraçado... Conexão caiu e voltou. No final, tinham 28 mil pessoas simultâneas ali e conseguimos rodar o clipe. Fiquei felizão."

No festival para fazer uma publi à TIM, que patrocina o evento, Defante foi tietado por fãs e parado para tirar fotos em diversos momentos. "Graças a Deus. [Sou] Muito querido, um grande ídolo nacional", brincou ele em papo com Splash.

TIM Music Rio 2024

Primeira noite foi marcada por apresentação cheia de hits de Marina Sena e show político de Baco Exu do Blues. Hoje, sobem ao palco Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá, em homenagem a Beth Carvalho, além de Gloria Groove.