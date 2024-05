TIM Music Rio presta homenagem a Beth Carvalho na Praia de Copacabana

Terceira edição do TIM Music começa neste sábado (25), com programação que mescla música pop e samba — incluindo homenagem à sambista Beth Carvalho (1946-2019).

Como vai ser

Um dos destaques do primeiro final de semana é o show em homenagem a Beth Carvalho no domingo (26). Comandada por Diogo Nogueira, show terá participação de Roberta Sá e Marvvila, que vão representar as mulheres que têm Beth como grande inspiração.

O roteiro vai destacar diversas fases da carreira de Beth Carvalho, incluindo sucessos gravados ainda na década de 70, como "1800 Colinas" e "Folhas Secas", de seu grande parceiro Nelson Cavaquinho. Hits dos anos 80, como "Saco de Feijão", de Chico Santana, e "A Chuva Cai", de Argemiro e Casquinha, três baluartes da Velha Guarda da Portela, também estão no setlist. A Mangueira, sua escola do coração, será contemplada nas canções "As Rosas Não Falam" e "O Mundo é um Moinho", do mestre Cartola.