Belo e Denílson juntos: qual era a dívida e briga entre eles

Em 2000, Belo deixou o grupo para seguir carreira solo. O ex-atleta, que era o detentor dos direitos da banda, acionou a Justiça contra o artista alegando quebra de contrato (entre outros prejuízos) — a disputa judicial também colocou fim na amizade dos dois.

Denílson cobrou R$ 6 milhões de Belo para o cantor rescindir contrato com o grupo Soweto em 2000. A informação está listada no processo aberto pelo ex-atleta contra o artista na época.

O valor corrigido da multa chegava aos R$ 25 milhões, segundo calculadora disponível no site oficial do Banco Central do Brasil. A taxa de valorização do montante bate 319%, conforme pesquisa realizada no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A defesa de Belo informou à Justiça que o cantor jamais reconheceu Denílson como "dono do Soweto". Ela também argumentou que Belo não recebeu qualquer aporte financeiro de Denilson no período do grupo.

Em 2004, o Tribunal de Justiça entendeu que Belo descumpriu acordo e deu vitória a Denílson. Foi determinando que o cantor pagasse R$ 388 mil na época. O valor não foi quitado.

Em 2017, Belo ingressou com ação contra Denílson por danos morais. O comentarista esportivo cobrou a dívida por meio de um comentário em uma publicação nas redes sociais: "Só falta aprender a pagar quem ele deve".