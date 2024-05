Raimundos dribla problemas de voz e chuva e esquenta festival Somos Rock

Mesmo com a chuva, a banda Raimundos subiu ao palco às 18h em ponto no Somos Rock, que acontece neste sábado (25), na Arena Anhembi, em São Paulo. E os fãs dos roqueiros, é lógico, não desanimaram.

Liderados por Digão, o grupo fez um show com muitos clássicos, como "20 Poucos Anos", "O Pão da Minha Prima", "Rapante", "Me Lambe", "Palhas do Coqueiro", "A Mais Pedida", "Quero Ver o Oco" e "Mulher de Fases". Também tocaram "Lugar ao Sol", do Charlie Brown Jr., e "Será", da Legião Urbana.

Digão pediu desculpas por "não estar com a melhor voz", mas agradeceu o publico por cantar todas as musicas e, é claro, abriu uma roda para a galera dançar.