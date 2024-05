Emicida chora e enche o palco de artistas negros em última turnê de AmarElo

"Vocês deram outro significado para minha vida. Obrigada por tudo!", disse.

A mensagem de esperança, espiritualidade e coletividade foram evidenciados por um palco repleto de artistas negros, indígenas e de origem periférica.

O show teve abertura de Discopédia, Jota.pê, Pathy Dejesus e DJ Sophia; e participação de Rico Dalasam, Rashid, Prettos, Fabiana Cozza, Amiri, Dory de Oliveira, Stefanie, Muzzike, Raphão Alaafin, Souto MC, Doctor MC's, Projota, Jé Santiago, Rappin Hood, Miguelzinho do Cavaco, Karol Conká e Pastor Henrique Vieira.

"É uma alegria imensa abrir o show do Emicida, que é um artista que eu sou fã. Me sinto honrado de fazer parte desse momento", diz Jota.pê.

Para Emicida, "AmarElo" é mais do que um disco, é um experimento social. Com 11 faixas, o trabalho foi responsável por impulsionar a carreira do artista e aproximá-lo de outras vertentes musicais como o samba, o rock e a bossa nova, que é presente na sonoridade do artista e do álbum.

O trabalho venceu o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, em 2020.

O espetáculo "AmarElo" levou para o mundo um disco que Emicida chama de "experimento social". Foi realizado 120 vezes, passou por 9 países e 55 cidades