'Vamos melhorar': Emicida fala de eleições durante show no Ibirapuera

A apresentação teve abertura de Discopédia, Jota.pê, Pathy Dejesus e DJ Sophia. O espetáculo contou com participações de Rico Dalasam, Rashid, Prettos, Fabiana Cozza, Amiri, Dory de Oliveira, Stefanie, Muzzike, Raphão Alaafin, Souto MC, Doctor MC's, Projota, Jé Santiago, Rappin Hood, Miguelzinho do Cavaco, Karol Conká e Pastor Henrique Vieira.

A turnê "AmarElo - A Gira Final" segue de norte a sul do Brasil, passando por 12 cidades. O show já aconteceu em Belo Horizonte (08 e 09 de abril) com ingressos lotados; Porto Alegre (6 de abril); Brasília (12 de abril); Goiânia (13 de abril); Recife (26 de abril); Salvador (11 de maio) e Rio de Janeiro (18 de maio). Depois deste fim de semana em São Paulo (25 e 26 de maio), a turnê passa por Florianópolis (21 de junho, na Arena Opus); Curitiba (22 de junho, na Live Curitiba); e Belém (28 de junho, no festival Ambienta).