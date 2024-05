Nova personagem aparece para separar Tom e Vênus em 'Família É Tudo'

A mãe de Pudim (Antonio Caramelo) marca um encontro com a moça. "O seu pai é o melhor caseiro que a Brenda e o Ramon poderiam ter. Ele cuida muito bem do chalé... Aliás, vocês dois cuidam bem! Por mim, vocês continuam cuidando do chalé pra sempre! Só que eu vou precisar de um favor seu...", diz a vilã.

Para convencer Patty, Paulina faz uma chantagem. "Lembre-se que a Brenda é muito minha amiga e ela mantem você e o seu pai na casa dos fundos do chalé. Você não vai querer que ele perca o emprego dele, vai?", questiona. "Claro que não...", responde a outra.

Ela ainda garante uma boa quantia em dinheiro. "Me ajuda a recuperar o Tom e eu te dou uma boa quantia! Então? Que que você me diz?", pergunta.

