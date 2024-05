A Grande Conquista: MC Mari é segunda eliminada com 16,98% dos votos

MC Mari foi eliminada na segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas com 16,98% dos votos para ficar. O participante disputou a berlinda com Any e Brenno, mas levou a pior e saiu do programa.

Como foi a eliminação

Rachel Sheherazade encerrou a votação e começou o discurso: "A Grande Conquista é um jogo de erros e acertos. Quando crianças, a gente começa a conhecer a vida e qual é nosso lugar neste mundo. Durante o caminho, a gente vai e tropeça. O melhor é ter humildade para ouvir mais do que falar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar".