Any, Brenno e MC Mari estão na 2ª Zona de Risco após Prova da Virada

O que aconteceu

Com a Prova da Virada definida, uma nova Zona de Risco foi definida. Kaio se livrou e indicou MC Mari.

Any, Brenno e MC Mari enfrentam a opinião do público na quinta-feira (23). Um deles se despedirá do programa e do prêmio milionário.

Como a Zona de Risco foi formada

Hadad e Kaio, Donos da Mansão nesta semana, indicaram Brenno direto para a berlinda.

Na Cabine Secreta, Kaio foi o mais votado para ir à Zona de Risco, com 9 votos.