Liziane questiona Fellipe, que retruca: 'Querendo arrumar confusão'

Liziane se desentendeu com Fellipe após se estressar com Edlaine no quarto de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A famosa provocou o adversário: "Se tinha incomodado, você poderia ter falado. E eu estou te falando, foi com intenção porque hipocrisia eu bato com hipocrisia".