Lizi alfineta aliados: 'Se conviverem mais comigo, vão entender meu jogo'

Ela seguiu explicando seu ponto de vista: "Por isso que falei para ele que quero embates sobre jogo, de coisas daqui de dentro. Porque, se achar que em algum momento, como acho nesse momento, falei para você na frente dele, numa certa troca, se a Mari ficar, ajudar a Mari, me ajudar e, ao mesmo tempo, ele consegue o que ele quer".

Por fim, alfinetou Brenno e Hadad por questionarem suas decisões na casa: "A partir do momento que eu achar que pode ser favorável para mim e para você, mesmo a gente tendo embate. Vocês acham que eu sou... sei lá. Se vocês conviverem mais tempo comigo, vão entender um pouquinho do meu jogo".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 2ª Zona de Risco?

