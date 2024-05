K-pop: BE:LIFT entra com ação judicial contra Min Heejin; entenda a disputa

Com a mídia toda em cima do caso, ocupando trending topics e matérias mais acessadas no Naver (o Google coreano), todos esperavam uma resposta da HYBE, que veio dias depois com a empresa expondo que eles já estavam no processo de auditoria há algum tempo, com provas tiradas de mensagens no kakaotalk (Whatsapp coreano) e emails do laptop de Heejin. Assim, foi pedido por carta que a CEO se desligasse da empresa. Ela não respondeu e se negou a sair.

Outras empresas citadas na coletiva de Heejin como Source Music (LE SSERAFIM) e BELIFT (ILLIT) comunicaram que tomariam medidas legais para proteger seus artistas que estavam sofrendo abusos verbais online.

E as NewJeans?

Recentemente foi confirmado que as integrantes do grupo assinaram uma petição para que Heejin não seja retirada do cargo de CEO da Ador. A empresa, criada pela diretora de arte e feita basicamente para lançar o girl group, foi toda pensada para promover "o girl group da Min Heejin", que já era famosa por seus trabalhos na SM.

Os pais das integrantes - algumas menores de idade - foram em busca de um famoso advogado de disputas de contratos de celebridades, corroborando que tanto pais quanto filhas estão ao lado de Heejin.

Os fãs do grupo também se mostram a favor da diretora, pois muitos consideram ela como uma "mãe" para as integrantes, algo que elas mesmas comentam sempre que possível.