Depois de tanta polêmica... os ultimos updates do caso HYBE e Min Heejin!

Quem acompanha o universo k-pop deve ter se deparado nas últimas semanas com o caos instaurado pelas declarações fortes e bastante polêmicas da CEO da Ador, Min Heejin. Splash explicou com detalhes aqui toda a coletiva da diretora, e desde então a HYBE fez um longo pronunciamento, NewJeans lançou contéudo do comeback e a vida seguiu.

Estamos apenas no começo de uma longa batalha de CEOs e subsidiárias da gigante HYBE e, para entender como estão as coisas nesse momento por lá, vamos explicar como está a atual situação por lá.

O lado de Min Heejin

Heejin deixou bastante claro em sua coletiva que, apesar de todas as críticas, perseguições internas e falta de suporte e proteção dos conteúdos criativos entre as subsidiárias (a designer não culpa ILLIT por ser igual a NewJeans, mas sim a BE:LIFT, empresa das meninas), ela não tem pretensão alguma de sair da empresa.