Após ser expulsa do hotel, Blandina seduz Zé Beltino em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quinta-feira (23), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) seduz Zé Beletino (Igor Fortunato) após ser expulsa do hotel por Marcelo Gouveia (José Loreto).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Depois de ficar sem lugar para dormir, a loira vai parar no cabaré de Deodora (Debora Bloch). "Vou ficar por pouco tempo aqui. Tive um problema com meu cartão de crédito. Vou processar o hotel!", garante a moça.