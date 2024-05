Ator pornô espanhol viraliza em despedida de solteiro com 15 mulheres

Ele admite ter sido alvo de críticas pelo enlace 'saidinho', mas garante não se importar com isso, assim como sua noiva. "O psicológico está em dia [risos]. Não me importo com o que falam. Não temos ciúmes, nos amamos e somos liberais. Se quiserem criticar, OK. Mas precisam respeitar. O importante é sermos felizes e dividir essa fase com nossos amigos de verdade."

Tanto Máximo García como Luiza Marcato fazem sucesso na plataforma erótica OnlyFans. Ele já faturou vários prêmios do cinema pornô e lucra cerca de R$ 250 mil mensais com seus conteúdos adultos.